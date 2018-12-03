Nusaybin'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Nusaybin Çarşısı'nda aralarında borç meselesi bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda henüz ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Yaralı 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



Polis ekipleri, kavga eden grubu dağıtmak için havaya ateş açtı.

Olayın ardından Nusaybin İlçe Emniyet Müdürü Murat Sönmez ile Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel olay yerine gelerek kavga eden grupları yatıştırdı.