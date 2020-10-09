Nusaybin'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
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Nusaybin'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

09.10.2020 15:13 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:17
Nusaybin'de silahla vurulan kişi hayatını kaybetti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde tartıştığı şüpheli tarafından silahla vurulan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Çağ Çağ Deresi mevkisinde Eşref Şahin (40) ile kimliği belirlenemeyen şüpheli arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şahin, tabancayla vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Şahin'in cesedi otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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