Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü.
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar yatıştırıldı.
Her iki kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA