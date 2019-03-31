Nusaybin'de Sandık Başında Kavgalar: 4 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki ayrı kırsal mahallede sandık başında çıkan kavgalarda 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuyular ve Kantar mahallelerinde sandık başında çıkan tartışmalar kavgaya dönüştü.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavgaya karışan gruplar yatıştırıldı.

Her iki kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA