Nusaybin'de Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nusaybin'de Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Nusaybin'de Saldırı Hazırlığındaki 2 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesindeki sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Nusaybin'de sınır hattındaki birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirtilen PKK'lı teröristlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

Operasyonları aralıksız süreceği kaydedildi. - Mardin

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