Nusaybin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Nusaybin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Nusaybin'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle Lozan Caddesi, İpek Yolundaki Aydınlar Kavşağında göletler oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Dicle, Yenişehir, Selahattin Eyyubi ve Yeşilkent Mahallesi'nde birçok bodrum kat ve evin avlusunu su bastı. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekiplerinin taşkınların yaşandığı bölgede su tahliyesi yaptığı belirtildi.

(Abdullatif Altunkaynak/İHA)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et