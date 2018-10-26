Nusaybin'de Sağanak Etkili Oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Dicle, Yenişehir, Selahattin Eyyubi ve Yeşilkent mahallelerinde bulunan bazı evlerin bodrum katını su bastı.

Lozan Caddesi ve İpek Yolu'ndaki Aydınlar Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle de araçlar trafikte güçlükle ilerledi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) ekiplerince evlerdeki suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.