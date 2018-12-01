Nusaybin'de Sağanak

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle bazı ev ve yollar su altında kaldı.

İlçede geceden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkilerken, bazı ev ve yolları su bastı.

Sürücüler suyla dolan caddelerden geçerken zorluk yaşarken, Dicle ve Yenişehir mahallelerinde su dolan evlerde ise Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri su tahliyesi için çalışma yürütüyor.