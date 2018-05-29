Nusaybin'de Ramazan Ayı Renkli Geçiyor

Mardin'in Nusaybin ilçesinde huzur ortamı ile birlikte Ramazan sofraları da bereketlendi. Ramazan'da onlarca Nusaybinli terörün izlerini silerek aynı sofralarda iftarlarını açıyor.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ergün Baysal'ın talimatıyla düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Mitanni Kültür Merkezinde iftar sonrası eski ramazanların unutulan gölge oyunları da vatandaşlar ve çocuklar için sahne alıyor. Etkinliklere binlerce Nusaybinli vatandaş aileleri ile birlikte eşlik ederken, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ergün Baysal da halkla iç içe Ramazan'ı ihya ediyor.

Mitanni Kültür Merkezinde sahne alan oyuncular bir birinden güzel gösterileri ile izleyenlerin büyük beğenisini kazanırken etkinliklerin, diğer bölümlerinde ünlü tiyatro sanatçısı Emin Olcay ve Yakup Yavru şiir dinletisi yapıp, çocuklara masallar anlatıyor. Gerçekleştirilen etkinliklerde salonu dolduran vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Ramazan etkinliklerinde çocuklara verilen hediyeler ilçenin terörden mağdur olan çocukların yüzünü güldürüyor. - MARDİN