Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel
Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Nusaybin'de 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden A.D, S.D ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlılardan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri
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