Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı
AA / Halil İbrahim Sincar - Haberler | Güncel

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin'de 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden A.D, S.D ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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