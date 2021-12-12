Nusaybin'de polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili 3 zanlı tutuklandı

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin özel aracının altına patlayıcı yerleştirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Nusaybin'de 4 Aralık'ta bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden A.D, S.D ve Ş.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Son Dakika Haberleri

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