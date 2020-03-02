Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı
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Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde devriye görevi yapan polis memuru çocuklarla top oynadı.

02.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:22
Nusaybin'de polis, çocuklarla futbol oynadı

Mardin'in ilçesinde devriye görevi yapan memuru çocuklarla top oynadı.

Nusaybin Zeynel Abidin Mahallesi'nde zırhlı araçla devriye görevi yürüten polis ekibi boş bir alanda top oynayan çocukları fark etti.

Çocuklarla bir araya gelen polislerden biri onlarla oynadı.

Çocukların maçta kaleye geçmek istememesi üzerine kısa süreli onlara kalecilik yapan polis memuru daha sonra zırhlı araca geçerek görevine devam etti.

Kaynak: AA

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