Nusaybin'de polis 15-20 yaş arası gençlerle futbol oynadı Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzun aradan sonra sokağa çıkabilen 15-20 yaş arası gençlerle futbol oynadı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle uzun aradan sonra sokağa çıkabilen 15-20 yaş arası gençlerle futbol oynadı.

Nusaybin'de de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arasındaki gençler, uzun bir aradan sonra dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Bazı gençler İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yakınlarında sosyal mesafe kuralına uyarak futbol oynadı.

Gençleri gören polis ekipleri de onlara katıldı. Gençlerle polislerin futbol oynadığı anlar, MOBESE kameralarınca kaydedildi.

Polis ekipleri, daha sonra gençlere maske ve eldiven hediye etti, sağlıkları için evde kalmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA