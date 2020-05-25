Nusaybin'de piknik alanındaki tesiste yangın Mardin'in Nusaybin ilçesinde Beyazsu piknik alanlarındaki bir tesiste çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Beyazsu piknik alanlarındaki bir tesiste çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Uçar'a ait tesiste henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın piknik alanına sıçramadan söndürüldü.

Yangında tesisin lokanta bölümü kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA