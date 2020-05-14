Nusaybin'de pazar denetimleri sürüyor
Nusaybin Belediyesi tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde pazar yerlerinde denetimler sürüyor.
14.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 14.05.2020 14:02
Nusaybin Belediyesi tarafından koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde pazar yerlerinde denetimler sürüyor.
Nusaybin Belediyesi Zabıta ekipleri, pazar giriş çıkışlarına kontrol noktaları kurdu.
Ekipler, pazar girişinde vatandaşlara maske ve eldiven dağıttı. Pazara gelen vatandaşların özellikle maskesiz girişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.
Kaynak: AA