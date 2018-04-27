Nusaybin'de Patlayan Su Borusunun Onarımına Başlandı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün patlayan ve birçok iş yerinin sular altında kalmasına neden olan su borularının onarımına başlandı. İş yeri sahipleri de sular altında kalan dükkanlarını temizledi.

Nusaybin'in İpekyolu Mahallesi'nde bir elektrik şirketinin iş makinesinin dün akşam saatlerinde altyapı çalışmaları sırasında, Mardin ve Kızıltepe ilçesine giden ana su borusunu delmesi sonucu akan su, yolları göle çevirdi. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok iş yeri de sular altında kaldı.

Sabah saatlerinden itibaren bölgede su borularının onarımına başlandı. İş yeri sahipleri de sular altında kalan dükkanlarını temizledi. Aydın Oran, zararının büyük olduğunu ifade ederek, "Dün iş yerlerimizi su bastı, içerisi çamura büründü. Büro malzemelerimizin tahtaları şişti, evraklarımız ıslanarak zarar gördü" dedi.

- Mardin