Nusaybin'de parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor
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Nusaybin'de parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

05.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:10
Nusaybin'de parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçede başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Nusaybin Belediyesi tarafından ilçede başlatılan parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede ihtiyaç duyan mahallelerdeki sokak ve caddelerde parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mor Yakup ve Zeynelabidin Mahallelerinde yapılan parke taşı döşeme çalışmalarından sonra Kışla ve Fırat Mahallelerinde çalışmalara devam ediliyor.

Fırat Mahallesinde, Bekir Durak, Dilek, Yılmaz, Akdeniz ve Çağdaş Sokak ile Kışla Mahallesinde Palamut, Vatan ve Rüzgar sokakta parke taşı, bordür taşı ile oluk taşı döşenmesi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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