Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nusaybin'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinden geçen İpek Yolu'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Nusaybin-Kızıltepe karayolu 5. kilometrede yolun tek şeride düştüğü bölgede motosiklet, önündeki otomobile arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücüler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, daha sonra bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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