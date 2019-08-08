Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Vahap yönetimindeki Irak plakalı otobüs, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün Irak-Antalya seferi yaptığı öğrenildi.