Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı

Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

08.08.2019 15:04
Nusaybin'de otobüs devrildi: 10 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolcuları taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Muhammed Vahap yönetimindeki Irak plakalı otobüs, Nusaybin-Kızıltepe karayolu Durakbaşı Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 10 kişi 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsün Irak-Antalya seferi yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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