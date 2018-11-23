Nusaybin'de Öğretmenlere Ücretsiz Kuaför Hizmeti

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde Halk Eğitim Merkezi, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle 3 gün boyunca öğretmenlere ücretsiz kuaför hizmeti verecek.

Nusaybin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Şafak Kavak, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde öğretmenlere yönelik birçok etkinlik ve organizasyon yaptıklarını belirterek, "Halk Eğitim Merkezi olarak ilçedeki tüm bay ve bayan öğretmenlere yönelik üç gün boyunca ücretsiz kuaför, saç kesim ve bakım hizmeti vereceğiz. Tüm öğretmenleri, merkezimizin hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyoruz. Fedakar ve cefakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz" dedi. - MARDİN