Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 8 Yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 8 öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin merkezden aldığı öğrencileri Kocadağ Mahallesi'ne götüren servisin sürücüsü, Tepealtı Mahallesi'nde aniden yola çıkan başka bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu öğrenci servisi devrildi. Kazada, 8 öğrenci yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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