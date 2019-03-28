Nusaybin'de Öğrenci Servisi Devrildi: 4 Yaralı
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 öğrenci yaralandı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde, taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 4 öğrenci yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Turgutlu köyü yakınlarında meydana geldi. Turgutlu köyünden, Sıla köyündeki ilköğretim okuluna taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan Hayrettin Duman yönetimindeki 47 NN 981 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, 4 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrenciler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Mardin
Kaynak: DHA