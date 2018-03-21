Nusaybin'de Nevruz Kutlaması

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde HDP ve DBP'nin birlikte organize ettiği nevruz kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Nusaybin'in Barış Mahallesi Cegerxin Parkı karşısında bulunan boş alanda yapılan nevruz kutlamasına, HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca, HDP ve DBP'li yöneticiler ile binlerce vatandaş katıldı. Kutlamada Kürtçe konuşan HDP'li Uca, nevruzun özgürlük günü olduğunu belirterek, "Tüm baskılara rağmen Nusaybin halkı ayakta, hepinize teşekkür ederiz. Tüm tutuklu vakilerimizin nevruz bayramını kutluyorum. 2018 yılı tüm tutukluların özgürlüğe kavuşma yılı olacak hepimiz beraber bu günleri göreceğiz. Tüm hapishane kapıları açılacak, tutuklu vekilerimiz ve İmralı'da bulunan Öcalan da özgürlüğüne kavuşacak" dedi.

Kutlamalar, sanatçıların söylediği türkü ve şarkılar ile sona erdi.

- Mardin