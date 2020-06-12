Nusaybin'de mezarlıklarda temizlik çalışmaları
Nusaybin ilçesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.
12.06.2020 15:17 | Son Güncelleme: 12.06.2020 15:58
Nusaybin ilçesinde mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı.
Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Zeynel Abidin mezarlığında kuru otları biçti.
Daha sonra mezarlıkta çevre düzenlemesi yapan ekipler, mezarlık içerisinde çöpleri temizledi.
Vatandaşların mezarlık ziyaretinde sosyal mesafe kurallarına uymaları ve çevre temizliğine dikkat etmesini isteyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, vatandaşların açıklanan tedbirlere uyulmasını istedi.
Zeynel Abidin Mezarlığından sonra ilçedeki tüm mezarlıklarda ot biçme ve çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.
Kaynak: AA