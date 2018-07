Nusaybin'de Kuyuda 1 Gün Mahsur Kalan At Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kuyuya düşen ve 1 gün mahsur kalan at, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda kuyunun ağzını iş makinaları ile kazılması sonucu kurtarıldı. Nusaybin'e bağlı Eskimağara köyünde ikamet eden Ekrem Yağız'a ait at, önceki gün otlanması için kırsala bırakıldı. At, akşam eve gelmeyince Yağız, köy içersinde atını aradı. Yağız, akşam saatlerinde kadar yaptığı arama çalışmalarında sonuç alamayınca, çalışmalara ara verdi. Atını bulmak için sabah saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Yağız, atın köy yakınlarında bir kuyuda olduğunu gördü. Yağız, Nusaybin Beledesi'nden yardım talep etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Atın mahsur kaldığı kuyuda iş makineleriyle kurtarma çalışmaları başlatan itfaiye erleri, kuyunun ağzını dibine yakın bir bölgeye kadar kazarak at için yol açtı. Yolun açılmasının ardından ekipler, kuyunun dibine inederek mahsur kalan atı kurtarılarak sahibine teslim edildi. At sahibi Yağız, itfaiye ekiplerine yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.