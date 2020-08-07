Nusaybin'de Kovid-19 denetimi Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Nusaybin ilçesinde koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, beraberindeki İlçe Emniyet Müdür Vekili Cem Kesici, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Özel, Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Mahsum Özmen ve Nusaybin Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile çarşı merkezinde denetimlerde bulundu.

Esnafını ziyaret eden Temizkan, pandemi sürecinde dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Salgın döneminde sağlık için tedbirlere sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini belirten Temizkan, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyenin önemine değindi.

Kaynak: AA