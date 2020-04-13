Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri Nusaybin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Nusaybin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan çarşı merkezini dezenfekte etti.

Daha sonra ilçe otogarını dezenfekte eden ekipler mola veren otobüsleri ile bagaj bölümlerini dezenfekte etti.

Çalışanlar ile yolcuları sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.

Kaynak: AA