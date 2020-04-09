Nusaybin'de koronavirüs tedbirleri
Nusaybin'de pazarda yeni tipckoronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde denetim yapıldı.
09.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:24
Nusaybin'de pazarda yeni tipckoronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde denetim yapıldı.
Hınıs Caddesi üzerinde kurulan halk pazarına gelen mahalle sakinlerine maske ve eldiven dağıtan zabıta ekipleri, salgın konusunda bilgi verdi.
Özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesinin önemine işaret eden ekipler, vatandaşların ateşini ölçtü.
Kaynak: AA