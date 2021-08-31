Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında anne yaşamını yitirdi, oğlu ise ağır yaralandı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi İpekyolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında anne yaşamını yitirdi, oğlu ise ağır yaralandı.

Kaza, Nusaybin-Kıziltepe arası İpekyolu üzeri Demirkurt Jandarma Karakolu mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, 34 YC 6812 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bariyerlere sıkışan otomobil demir yığını haline dönüştü. İhbar üzerine Nusaybin İtfaiyesi Arama ve Kurtarma  ile 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler, otomobilde sıkışan Nebahat Özmen (35) ile oğlu Aras'ı güçlükle çıkardı. Sağlık görevlileri, anne Özmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özmen'in oğlu Aras ise ağır yaralı olarak ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan İpek yolu araçların çekicilerle kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.Kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.


- Nusaybin
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Nusaybin'de kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş

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