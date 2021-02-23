Nusaybin'de kavşak düzenleme çalışması sürüyor

Nusaybin Belediyesi tarafından kavşak ve caddelerde düzenleme çalışması sürüyor.

Nusaybin Belediyesi tarafından kavşak ve caddelerde düzenleme çalışması sürüyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın'ın talimatıyla yapılan çalışmalarda, Nusaybin Belediyesi Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında Nevruz Bulvarı Tandoğan Caddesi üzerinde bulunan kavşağa temsili tarihi sütunlar konulmaya başladı. Çalışmalarının sona ermesiyle caddeye modern bir görünüm vereceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak