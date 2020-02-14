Nusaybin'de kar yağışı sonrası tavşanlar beslenmek için güneşe çıktı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beslenen tavşanlar güzel görüntü oluşturdu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası beslenen tavşanlar güzel görüntü oluşturdu.
İlçede merkezinde 2 gündür etkili olan kar, yerini güneşe bıraktı. Abdülkadir Paşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Parkı işletmecilerinin bakımlarını üstlendiği tavşanlar, beslenmeleri için parka bırakıldı.
İlçe merkezinden geçen ve Suriye'nin Haseke iline bağlı Kamışlı kentine akan Çağ deresi kenarında beslenen tavşanlar ilginç görüntüler oluşturdu.