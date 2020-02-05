Nusaybin'de kaldırıma çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
Nusaybin'de kaldırıma çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
05.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 12:04
Nusaybin'de kaldırıma çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cizre'den Mardin'e giden henüz sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen bir bankaya ait 06 BRH 966 plakalı minibüs, Nusaybin ilçe girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı.
Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA