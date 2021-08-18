Nusaybin'de kafede hırsızlık anı kamerada
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Nusaybin'de kafede hırsızlık anı kamerada

Nusaybin'de kafede hırsızlık anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren şüphelinin tablet, bilgisayar, bir miktar para ve bahşiş kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir kafeye giren şüphelinin tablet, bilgisayar, bir miktar para ve bahşiş kutusunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Nusaybin Demiryolu kenarında bulunan bir kafede meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, kasanın açık olduğu ve malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine kafeye polis ekipleri geldi. İş yerinin güvenlik kamerasını yansıyan görüntülerde kafeye giren şüpheli önce kasayı açtı. Kasadaki 400 TL, bahşiş kutusu, 3 tablet ve bir dizüstü bilgisayarı alan hırsız daha sonra kafeden ayrıldı. Polis, parmak izi ve delil çalışması yaptı. Hırsızın yakalanmasına çalışılıyor.

 


Nusaybin'de kafede hırsızlık anı kamerada
Nusaybin'de kafede hırsızlık anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş

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