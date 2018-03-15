Nusaybin'de Kablo Hırsızları Yakalandı

MARDİN (İHA) – Mardin'in Nusaybin ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 bin TL değerindeki internet kablosu çaldıkları tespit edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz ay direklere bağlı bulunan 21 bin TL değerinde ve 925 metre uzunluğundaki internet kablosunun çalındığı ihbarını aldı. Ekipler, hırsızlık olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kabloyu çaldıkları tespit edilen 9 şüpheli şahıs düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MARDİN