Nusaybin'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı
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Nusaybin'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı

26.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 10:14
Nusaybin'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü değerlendirme toplantısı

Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem "Uzaktan Eğitim" değerlendirme toplantısına online olarak katıldı.

Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Birinci Dönem "Uzaktan Eğitim" değerlendirme toplantısına online olarak katıldı.

Kaymakam Temizkan, koronavirüs ile okul ve derslik kavramının değiştiğini bildirdi.

Pandemi döneminde yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyada büyük bir kırılma yaşandığını kaydeden Temizkan, Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelede örnek bir başarı gösterdiğini belirtti.

Eğitim anlayışının çok farklı bir yönelime girdiğini ifade eden Temizkan, bu süreçte mesleki liselerin yaygınlaştırılması için çok somut adımlar atıldığını ifade etti.

Daha sonra Temizkan, okul müdürlerinin taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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