Nusaybin'de İki Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Mardin'in Nusaybin ilçesinde dün PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, yurt içi terörle mücadele harekatına ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Mardin'in Nusaybin ilçesinde hudut hattında görevli güvenlik güçleri tarafından meşru müdafaa kapsamında yapılan atışlar sonucunda, dün PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi.