Nusaybin'de İçme Suyu Borusu Patladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ana su borusu patladı.

Alınan bilgiye göre, İpek yolu Mahallesi'nde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine de su taşıyan ana su borusu henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Boşa akan su nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı MARSU ekipleri söz konusu şebekede onarım çalışmasına başladı.

Bölgede 3 gün önce de su borusu patlaması sonucu birçok ev su altında kalmıştı.