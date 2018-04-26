Nusaybin'de İçme Suyu Borusu Patladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine su taşıyan ana boru iş makinesinin çalışması sırasında kazayla patladı.

Alınan bilgiye göre, İpek yolu Mahallesinde alt yapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, Beyaz Su'dan Artuklu ve Kızıltepe ilçelerine verilen içme suyu şebekesini kazara patladı. Patlama sonrası mahallenin bir bölümü sular altında kaldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Marsu ekiplerinin müdahalesiyle içme suyu şebekesi kapatıldı.

Patlamanın yaşandığı bölgede esnaf ve vatandaşların büyük zarar gördüğünü belirten Aydın Oran, altyapı çalışmasını yapan firma personelinin proje ve krokiyi bilmeden hareket ettiklerini, su şebekesinin patlaması nedeniyle mahallelinin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Marsu ekipleri su şebekesini onarmak için çalışmalara başladı.