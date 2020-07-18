Nusaybin'de huzur ve güven uygulaması
Nusaybin ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
18.07.2020 12:23 | Son Güncelleme: 18.07.2020 13:07
Nusaybin ilçesinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, 210 personelle ilçe geneli huzur ve güven uygulaması yaptı.
Uygulamada, 1921 kişi, 182 araç sorgulandı, 106 umuma açık yer denetlendi, aranan 7 kişi yakalandı, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararına aykırı davranan 2 iş yeri sahibine ve 8 kişiye toplam 31 bin 500 lira ceza kesildi.
Kaynak: AA