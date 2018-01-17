Nusaybin'de Husumetli Aileler Barıştırıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki aile arasında yaşanan husumet, sona erdirildi.

Yeşilkent Mahallesi'nde geçen ay yaşanan ve 17 yaşındaki Umut Aydın'ın hayatını kaybettiği olayın ardından Aydın ve Yapışık aileleri arasında başlayan husumetin son bulması için AK Parti Mardin İl Başkanlığı ile bazı kanaat önderleri devreye girdi.

Yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla verilen barış yemeği programı, Nusaybin Müftüsü İrfan Açık'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, yaptığı konuşmada, insanın var olduğu yerde hatanın kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Mümin kan kardeşini tercih edemezken, din kardeşini tercih eder. Din kardeşiyle barışmak zorunda. İstenmeyen bir olay sonucunda bugün bir barış var. Bu barışa vesile olan kardeşlerimden Allah razı olsun." dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ise barış yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kur'an-ı Kerim'de iyiliği emreden dinimizin kurallarına uygun olarak barış masasına oturan ailelere teşekkür ediyorum. Barıştan sonra iki aile eskiden olduğu gibi yine kardeşçe bir arada yaşayacaklardır." ifadesini kullandı.

Daha sonra iki aile üyeleri barıştı.

Barış yemeğine AK Parti Nusaybin İlçe Başkanı Mehmet Latif Özel, HÜDA-PAR İl Başkanı Şehmus Akman, HÜDA-PAR Nusaybin İlçe Başkanı Halil Talayhan ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nusaybin Temsilcisi Mehmet Emin Aydın ile kanaat önderleri de katıldı.