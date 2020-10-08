Nusaybin'de "Halk ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı
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Nusaybin'de "Halk ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı

08.10.2020 18:29 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:32
Nusaybin'de

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince doğrudan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla "Halk ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Mardin'nin Nusaybin ilçesinde İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün talimatları gereğince doğrudan vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla "Halk ve Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen toplantıda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde başlayan, vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla yapılan "Halk ve Güvenlik Toplantısı'nın önemine değindi.

Temizkan, "Emniyet Müdürlüğümüz hakikaten sahada çok yoğun bir çalışma içerisinde. Bu özverili çalışmaların algısı ve hissedilebilir bir şekilde vatandaşlarımıza anlatılması önemli. Sahada oluşturduğumuz katma değeri vatandaşlarımıza iyi anlatmalıyız. Halk Güvenlik Toplantıları bunun için bir vesile oluyor." şeklinde konuştu.

İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda, muhtarlar, okul müdürleri ve vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Arif Altunkaynak

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