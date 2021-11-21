NUSAYBİN'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE TRAKTÖR ÇARPIŞTI 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

İPEKYOLU, VAN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesi Uluslararası İpekyolu'nda hafif ticari araç ile traktörün çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin'e bağlı Hasantepe köyü mevkisinde Uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Belirlenemeyen bir nedenden olayı, sürücülerin ismi ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ile traktör çarpıştı. Kazada, araç ve traktör sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevkedildi. Sağlık ekipleri, kazada hafif şekilde yaralanan 2 sürücüye ambulansta müdahale etti. Kazada, hurdaya dönen iki araç çekici ile yoldan kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.