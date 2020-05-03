Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi
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Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi

Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi
03.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:39

Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı annenin İstanbulda yaşayan oğluna Çekmeköy Belediyesi ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi

İSTANBUL - Mardin'in Nusaybin ilçesinde Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan sağlık çalışanı annenin İstanbulda yaşayan oğluna Çekmeköy Belediyesi ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Kapıyı açtığında doğum günü pastasını gören Doruk Kabadayı şaşkınlığını gizleyemedi. Doğum günü süprizine telefon ile görüntü bağlanan anne göz yaşlarını tutamadı. Süpriz doğum gününde duygusal anlar yaşandı.

İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi ekipleri, Nusaybinde Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Emre Kabadayının 10 yaşındaki oğlu Doruk için sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Nusaybin'den Çekmeköy Belediyesini arayarak oğlu Doruk'un doğum günü olduğunu belirten annenin isteğine Çekmeköy Belediye ekipleri duyarsız kalmadı. Belediye ekipleri Doğum günü pastası ve hediyesi alarak ailenin Alemdağ'da Emlak Konutlarında bulunan evine gitti. Kapıyı açtığında doğum günü pastasını gören doruk şaşkınlığını gizleyemedi. Anne Emre Kabadayı telefon ile görüntülü bir şekilde oğlunun doğum günü süprizine katılarak duygularına ortak oldu. Korona virüsünden dolayı yaklaşık 3,5 aydır oğlu ile görüşemeyen annenin görüntülü konuşmasında duygusal anlar yaşandı.

Doğum günü sürprizinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür eden Doruk Kabadayı, "Ben çok heyecanlandım şok oldum.Normal diğer günler gibi sıradan bir doğum günü geçiririm sanıyordum. Kısmetmiş çok mutlu oldum. Hala şokun etkisindeyim" diye konuştu.

Nusaybin'de görev yapan sağlıkçı annenin oğluna Çekmeköy Belediyesinden doğum günü sürprizi

Kaynak: İHA

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