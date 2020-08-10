Nusaybin'de giyim, bahçecilik ve aşçılık kursu açılacak
Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi, 14 yaş üstü vatandaşlara yönelik İş-Kur iş birliğiyle açtığı 3 kursun kayıtlarına başladı.
10.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 10.08.2020 17:19
Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi, 14 yaş üstü vatandaşlara yönelik İş-Kur iş birliğiyle açtığı 3 kursun kayıtlarına başladı.
Nusaybin Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Şefak Kavak, Mardin İş-Kur iş birliğiyle ilçede giyim ve üretim teknolojileri, bahçecilik ve aşçılık kursu açtıklarını bildirdi.
Her üç kursa başvuru yapmak isteyen vatandaşların Halk Eğitimi Merkezine başvurmasını isteyen Kavak, İş-Kur tarafından kabul edilen kurslara son kayıt başvurusunun 13 Ağustos olduğunu belirtti.
Kaynak: AA