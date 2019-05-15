Nusaybin'de "Gençlik Yürüyüşü"
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla "Gençlik Yürüyüşü" yapıldı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet İlkokulu yakınında başladı.
Tüm liselerden öğrencilerin katıldığı yürüyüş Cumhuriyet Meydanında sonra erdi.
Yürüyüş sonunda Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk büstüne çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından program sona erdi.
Kaynak: AA