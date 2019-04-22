Nusaybin'de Fosseptik Çukuruna Düşen İnek Kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde fosseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerinin iki saat süren çalışması ile kurtarıldı.

İlçeye bağlı Günebakan Mahallesinde yaşayan Şiyar Kut, sabah saatlerinde ineğini otlaması için meraya bıraktı.

Kut bir süre sonra bulamadığı ineği mahalle sakinleriyle aramaya başladı.

Bu sırada gelen sesleri takip eden Kut ve beraberindekiler ineğin fosseptik çukurunda olduğunu gördü.

Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan Kut, itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler iş makinelerinin yardımıyla yaklaşık iki saat süren çalışma ile ineği bulunduğu çukurdan çıkardı.

Kut ve mahalle sakinleri ineği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA