Nusaybin'de Evin Bahçesine Giren Yılanı İtfaiye Ekipleri Yakaladı

Nusaybin'de evin bahçesine giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin bahçesine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Nusaybin Yeşilkent Mahallesi Zeybek Sokak üzerinde bir kişi, evinin bahçesinde bulunan ağaçta yılan olduğunu fark etti. Ev sahibi Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım istedi. Mahalleye gelen arama kurtarma ekipleri, ağacın üzerindeki yılanı sürüngen tutacağıyla ile yakalamaya çalışırken yılan yere düşerek ekiplere saldırdı. Yılan tarafından ısırılmaktan son anda kurtulan itfaiye ekibi, su dinamosu altına kaçan yılanı sıkıştırarak yakaladı.

İtfaiye ekipleri yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. Mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA