Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi - Haberler
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Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Yıldırım nedeniyle köydeki elektrik trafosu ile enerji hatları da zarar gördü.

Olay,  önceki gün Nusaybin'e bağlı Karaca  köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.

Karaca Köy Muhtarı Faruk Adıgüzel, köye birden çok yıldırım düştüğünü belirterek, "Annem Bedriye Adıgüzel, şanslıydı, evde olmadığı sırada evin damına iki yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını kendi imkanlarımızla söndürdük. Yıldırım evin tüm elektrik tesisatını yaktı. Damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırılarak zarar gördü. Ancak evin tüm eşyaları kullanılamaz hale geldi. Köye enerji sağlayan elektrik trafo ve su sondaj pompası da yandı. Köy sokaklarındaki aydınlatma ışıklarının tümü patlayarak zarar gördü. Köyde bazı evlerin elektrik kabloları ve elektronik eşyaları yıldırım nedeniyle zarar gördü" dedi.

DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı.


Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

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MARDİN'in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü.

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