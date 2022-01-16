Nusaybin'de eve yıldırım düştü; eşyalar kullanılamaz hale geldi

MARDİN'in Nusaybin ilçesi Karaca köyünde, sahibinin bulunmadığı sırada eve yıldırım düştü. Olayda damdaki güneş enerjisi ve evin camları kırıldı, elektronik eşyalar kullanılamaz duruma geldi. Yıldırım nedeniyle köydeki elektrik trafosu ile enerji hatları da zarar gördü.

Olay, önceki gün Nusaybin'e bağlı Karaca köyünde öğle saatlerinde meydana geldi. Yağan sağanakla birlikte çakan şimşekler sonrasında sahibi Bedriye Adıgüzel'in bulunmadığı sırada evin üzerine yıldırım düştü. Olayda yaralanan olmazken, evdeki tüm elektronik eşyalar yandı.

DEDAŞ ekipleri, hasar gören trafoyu ve enerji hatlarını yenileme çalışmaları yaptı. Bazı vatandaşlar ise yıldırım nedeniyle evlerinde zarar gören elektronik eşyalarının tamiri için köye servis çağırdı.