Nusaybin'de Ev Yangını

Nusaybin ilçesinde bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.



İlçeye bağlı Kantar Mahallesi'nde bulunan Tahsin Çakır'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.



Kısa sürede tüm evi saran yangına ilk müdahaleyi komşular ve mahalle sakinleri yaptı.



Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.



Jandarma soruşturma başlattı.