Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası

Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası

MARDİN'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.

Nusaybin'de eşsiz gün batımı manzarası

MARDİN'in Suriye sınırındaki Nusaybin ilçesinde güneşin batış anı, görsel şölen sundu.
Akşam saatlerinde gün batımı sırasında güneşin gökyüzünde oluşturduğu manzara izleyenleri hayran bıraktı. Bulutların arasında oluşan turuncu ve kırmızı renklerin yanı sıra kuşların da güneşin önünde kanat çırpması, manzaraya ayrı bir güzellik kattı. Manzarayı görenler, telefonlarıyla kaydetti.

 


- Mardin

Kaynak: DHA
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