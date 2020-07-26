Nusaybin'de erkek cesedi bulundu Mardin'in Nusaybin ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Düzce Mahallesi'ndeki kırsal alanda hayvan otlatanlar, bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarmaya haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaşamını yitirdiği belirlenen kişinin aynı mahallede oturan Yılmaz Demir (48) olduğunu tespit etti.

İlk incelemede silahla öldürüldüğü belirlenen Demir'in cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA