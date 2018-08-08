Nusaybin'de "Engelli Hakları Paneli" Düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde engelli haklarına ilişkin panel düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Nusaybin Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce konferans salonunda düzenlenen panelde, Özel Eğitim öğretmeni Haydar Hayta ve Fatih Balıbey "Engellilerin eğitimi ve evde eğitim hakları", Sosyal Hizmet Uzmanı Mihriban Yıldız da "Engellilerin sosyal hakları" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Nusaybin Sosyal Hizmetler Müdürü Omran Gündüz, yaptığı açıklamada, panel ve konferansların devam edeceğini belirtti.